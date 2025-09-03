Da li Rusija planira nove napade na Evropu? Putin odgovorio na pitanje koje sve zanima

Ruski predsednik Vladimir Putin, nakon sastanka sa kineskim predsednikom Sijem, sastao se i sa slovačkim premijerom Robertom Ficom, koji je takođe stigao na vojnu paradu u Kini.

U zajedničkom obraćanju sa slovačkim premijerom, Putin je rekao da su "tvrdnje Evrope da Rusija navodno planira napad na nju ili provokacija ili potpuna nesposobnost". "Svaka razumna osoba je savršeno svesna da Rusija nikada nije imala, nema i nikada neće imati želju da bilo koga napadne", rekao je Putin. Putin je takođe rekao da su takve tvrdnje potpune besmislice i da nemaju nikakvu osnovu. "Što se tiče ruskih 'agresivnih planova prema Evropi', želim još jednom