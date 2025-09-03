Uživo Rusi zauzeli pola grada, vodi se žestoka bitka Vojska u centru Kupjanska, Ukrajinci se povlače! (foto/video)
Alo pre 43 minuta
Vladimir Putin i Kim Džong Un bili su gosti kineskog predsednika Si Đinpinga na masovnoj vojnoj paradi. Saveznici su se družili u Pekingu dok ruski predsednik nastavlja svoj rat u Ukrajini, a mirovni sporazum Donalda Trampa nigde na vidiku. Pratite najnovije informacije o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo
U kratkim crtama: Oproštajna ceremonija za poginulog ukrajinskog političara Andreja Parubija u Lavovu: UŽIVO Moskva: Rusi u centru Kupjanska, kontrolišu pola grada Ruske snage kontrolišu oko polovinu teritorije Kupjanska, uključujući