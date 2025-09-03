Optika vojne parade šalje jasnu poruku Donaldu Trampu

Beta pre 44 minuta

Sve ono što je u Kini ove nedelje prikazano, sva diplomatija i optika, smišljeno je da pošalje jasnu poruku administraciji američkog predsednika Donalda Trampa, piše u komentaru Bi-Bi-Si (BBC).

Ako je Amerika na prvom mestu i ako želite da napravite Ameriku ponovo velikom mi nudimo alternativu poretku predvođenom SAD-om, ukazuje BBC i dodaje da su zato viđeni lideri Kine, Rusije i Indije kako se zajedno smeše na samitu Šangajske organzacije za saradnju koja je prethodila velikoj vojnoj paradi u Pekingu.

Zato je, kako dodaje BBC, Vladimir Putin nazvao Si Đinpinga "pravim prijateljem" a kineski lider nazvao svog ruskog kolegu "starim prijateljem" i zato su se Si Đinping, Vladimir Putin i severnokorejski lider Kim Džong un pojavili danas zajedno na vojnoj paradi.

Ukratko, kako piše britanski servis, u geopolitičkom univerzumu različite sile se usklađuju kao kontra-teža američkoj dominaciji.

To ne znači da su svi ti lider 100 odsto na istoj talasnoj dužini, ukazuje BBC i navodi da razlike postoje, ali dodaje da je "jasan smer u kome se ide". BBC kao ilustraciju toga citira naslov u Komsomoskoj Pravdi ove nedelje u kome je pisalo "Izgradićemo novi svet" u osvrtu na saradnju Rusije, Kine i Indije.

(Beta, 03.09.2025)