"Ljudi ne znaju da ne moramo da reagujemo kada je podignuta crvena zastava": Spasilac sa plaže detaljno o opasnostima plivanja kada su talasi ogromni

Boravak na moru je prilika za odmor i uživanje, ali ponekad i najiskusniji kupači prave greške koje mogu uticati na bezbednost. Ovakve situacije nisu retke i često proističu iz navika, nepažnje ili neznanja o pravilnom ponašanju u vodi, a i na plaži.

Najčešća greška koju prave mnoge porodice na odmoru je to što misle da znaju da plivaju, a onda se udalje previše od obale, a ne poznaju okruženje. Mnogi ne razmišljaju o tome da, ako im se nešto dogodi, spasioci moraju da dođu do njih, a ako nema čamaca, kao što često nema, moraju da plivaju, objašnjava Pablo Martinez, spasilac iz Španije u opširnom tekstu sa korisnim savetima za svakog plivača bilo gde da je. Podsetimo, prema zvaničnim podacima, više od 20