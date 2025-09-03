uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Znamenku povređeno pet osoba, oštećeno 28 kuća

Euronews pre 20 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Znamenku povređeno pet osoba, oštećeno 28 kuća
Rat u Ukrajini traje 1.288 dana. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nema nameru da napadne bilo koju evropsku zemlju, demantujući tvrdnje o mogućem širenju sukoba izvan Ukrajine. On je to rekao na konferenciji za novinare sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu, ocenjujući da su takve tvrdnje „ili provokacija, ili nesposobnost“. Putin je naveo da je Moskva dugo tolerisala napade ukrajinske strane na svoju energetsku infrastrukturu, ali je
Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

RTS pre 10 minuta
Putnički vozovi kasne u Rostovskoj oblasti, dron se srušio na jednoj od stanica

RTV pre 55 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Lukašenko - ispunićemo svoju ulogu, uz Moskvu smo do kraja

RTV pre 1 sat
"Ispunićemo svoju ulogu do kraja": Lukašenko: Belorusija podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini (Foto)

Blic pre 5 sati
Oko Putina u Pekingu ljudi sa neprobojnim koferima: Jedan je za njegov "izmet", drugi za "kraj sveta" (foto)

Blic pre 0 minuta
Lukašenko: Ispunićemo svoju ulogu – uz Moskvu smo do kraja; Erdogan otkriva da li su Putin i Zelenski spremni za susret

RTS pre 10 minuta
Istru već danima muči teško nevrijeme

SEEbiz pre 0 minuta
"Prenesite moje tople: Pozdrave..." Dok su kineske trupe marširale u Pekingu, Tramp se oglasio o "osovini prevrata"

Blic pre 11 minuta
Kako je izgledala velika vojna parada u Pekingu: Učestvovalo više od 10.000 vojnika (VIDEO)

Euronews pre 0 minuta