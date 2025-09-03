uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Znamenku povređeno pet osoba, oštećeno 28 kuća

Rat u Ukrajini traje 1.288 dana. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da Rusija nema nameru da napadne bilo koju evropsku zemlju, demantujući tvrdnje o mogućem širenju sukoba izvan Ukrajine. On je to rekao na konferenciji za novinare sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u Pekingu, ocenjujući da su takve tvrdnje „ili provokacija, ili nesposobnost“. Putin je naveo da je Moskva dugo tolerisala napade ukrajinske strane na svoju energetsku infrastrukturu, ali je