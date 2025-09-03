Uživo NATO avioni su podignuti, počelo krvoproliće! Ruski napad na zapad Ukrajine kakav dugo nije viđen, eksplozije pretvorile noć u dan!

Alo pre 7 minuta
Uživo NATO avioni su podignuti, počelo krvoproliće! Ruski napad na zapad Ukrajine kakav dugo nije viđen, eksplozije pretvorile…

Vladimir Putin i Kim Džong Un bili su gosti kineskog predsednika Si Đinpinga na masovnoj vojnoj paradi. Saveznici su se družili u Pekingu dok ruski predsednik nastavlja svoj rat u Ukrajini, a mirovni sporazum Donalda Trampa nigde na vidiku. Pratite najnovije informacije o ratu u Ukrajini u našem blogu uživo

U kratkim crtama: Oproštajna ceremonija za poginulog ukrajinskog političara Andreja Parubija u Lavovu: EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju EPA/MYKOLA TYS Pogledaj galeriju UŽIVO Tramp: Veoma sam razočaran Putinom, spremamo nove mere Šef Bele kuće Donald Tramp izjavio je da je "veoma razočaran" ruskim
Zaharova: Očekujemo Trampa u Rusiji; Ukrajina uništila 430 dronova

RTS pre 2 minuta
Napad blizu granice sa poljskom! Dok je Si u Pekingu govorio o "izboru između rata i mira", Putinova vojska žestoko udarila na…

Blic pre 42 minuta
Dok je Putin defilovao paradom u Kini, Rusi žestoko napali Ukrajinu: Poljska digla avione, oglasile se sirene

Telegraf pre 26 minuta
Putnički vozovi kasne u Rostovskoj oblasti, dron se srušio na jednoj od stanica

RTV pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI U napadu ruskih dronova na Znamenku povređeno pet osoba, oštećeno 28 kuća

Euronews pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Lukašenko - ispunićemo svoju ulogu, uz Moskvu smo do kraja

RTV pre 3 sata
"Ispunićemo svoju ulogu do kraja": Lukašenko: Belorusija podržava Rusiju u rešavanju sukoba u Ukrajini (Foto)

Blic pre 7 sati
Ključne reči

Vladimir PutinUNNATOUkrajinaPekingBela kućaPoljskaDonald TrampKim Džong Un

Vučić se sastao sa Ficom u Pekingu

RTV pre 7 minuta
Putin u Pekingu razgovarao sa Kimom, zahvalio mu na pomoći severnokorejskih vojnika Rusiji

Beta pre 12 minuta
Pronevereno 22,6 miliona evra poljoprivredih subvencija iz EU

Kamatica pre 31 minuta
Kina pokazala vojnu moć - Xi Jinping uz Putina i Kim Jong Una na paradi u Pekingu

Bloomberg Adria pre 7 minuta
Najmanje 13 ljudi poginulo, povređeno više od 30 u eksploziji u Pakistanu

RTV pre 32 minuta