Uprkos zemljotresu: Hiljade Avganistanaca proterane iz Pakistana (foto)

Pakistan je uprkos smrtonosnom zemljotresu koji je pogodio Avganistan, primorao hiljade Avganistanaca koji imaju izbegličke kartice UN da se vrate u svoju zemlju, izjavili su Frans presu zvaničnici obeju država.

Vlasti u Islamabadu počele su da proteruju Avganistance sa njihovog tla krajem 2023. godine - u Pakistanu ih ima tri miliona - a u aprilu su to znatno pojačale. Pakistanske vlasti su prvo ukinule dozvole boravka koje su izdavale Avganistancima od kojih su neki u Pakistanu živeli generacijama, a kasnije su najavile da će od 1. septembra ilegalnim stanovnicima smatrati i imaoce kartica "PoR" koje izdaju UN. Zemljotres magnitude 6,0 koji je opustošio istočni