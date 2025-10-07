7. Oktobar – godišnjica napada hamasa - Dve godine od mračnog dana za Izrael i početak mračnog vremena za Gazu

7. Oktobar – godišnjica napada hamasa - Dve godine od mračnog dana za Izrael i početak mračnog vremena za Gazu

Jedan od najmračnijih dana novije istorije je 7. oktobar – dan kada je pre dve godine Hamas izvršio teroristički napad na Izrael, u kojem je stradalo 1.200 ljudi i zarobljeno više od 250 talaca.

Od tog dana otvorena je Pandorina kutija. Izrael je započeo svoju odmazdu sa ciljem da uništi teroriste. Iako je Hamas obezglavljen, stradalo je i više od 65.000 Palestinaca, što je dovelo do toga da nezavisna međunarodna komisija UN izglasa da je Izrael počinio genocid u Gazi. Dve godine kasnije, sa težinom se sećamo pokolja u kibucima, ali i tragedije koja je zadesila Palestince. Da li se ovaj pakao može okončati Trampovim mirovnim planom? Gosti emisije
