"Recite Hamasu da odmah vrati 20 talaca": Tramp nagovestio mogućnost kraja rata u Gazi pod njegovim uslovima

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas poziv Hamasu da oslobodi sve taoce i nagovestio da bi izraelski rat u Gazi bio okončan kada bi to učinili.

"Recite Hamasu da odmah vrati svih 20 talaca, ne 2, 5 ili 7 i stvari ce se brzo promeniti. Završiće se!", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social. Izraelska vojska tvrdi da Hamas i dalje ima mrežu podzemnih tunela u četvrti, koje nije uspela da ugrozi uprkos ponovljenim napadima. U gradu Gaza nalazi se više stotina hiljada izbeglica iz celog Pojasa Gaze. Premijer Izraela Benjamnin Netanjahu insistira da Hamas, koji vlada Gazom skoro dve decenije,