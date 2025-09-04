Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce i nagovestio mogućnost kraja rata u Gazi

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Tramp pozvao Hamas da oslobodi taoce i nagovestio mogućnost kraja rata u Gazi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas poziv Hamasu da oslobodi sve taoce i nagovestio da bi izraelski rat u Gazi bio okončan kada bi to učinili. "Recite Hamasu da odmah vrati svih 20 talaca, ne 2, 5 ili 7 i stvari će se brzo promeniti.

Završiće se!", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial. Izraelska vojska tvrdi da Hamas i dalje ima mrežu podzemnih tunela u četvrti, koje nije uspela da ugrozi uprkos ponovljenim napadima. U gradu Gaza nalazi se više stotina hiljada izbeglica iz celog Pojasa Gaze. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu insistira da Hamas, koji vlada Gazom skoro dve decenije, ali sada kontroliše samo delove teritorije, mora biti poražen ako ne položi oružje i ne preda
