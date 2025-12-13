Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Pravda pre 1 sat  |  RTS
Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Sudbinski momenti...

Američki izaslanik Stiv Vitkof otputovaće u Berlin tokom vikenda, gde će se sastati s predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, rekao je zvaničnik SAD upoznat sa tim pitanjem, prenosi Rojters. Kako navodi taj izvor, sastancima će prisustvovati i zet američkog predsednika Džared Kušner. Dodaje se da će se Vitkof u nedelju i ponedeljak sastati i sa kolegama iz Francuske, Velike Britanije i Nemačke. Izvor: RTS
