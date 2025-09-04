"Neprihvatljivo": Kijev reagovao na Putinov predlog za sastanak sa Zelenskim u Moskvi: "Nastavlja da obmanjuje"

Predlog ruskog predsednika Vladimira Putina za sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi je neprihvatljiv, saopštila je danas ukrajinska vlada.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je najmanje sedam zemalja, uključujući Austriju, Vatikan, Švajcarsku i tri zalivske države, spremno da bude domaćin sastanka Zelenskog i Putina, prenosi Rojters. "Ovo su ozbiljni predlozi i predsednik Zelenski je spreman za takav sastanak u bilo kom trenutku. Ipak, Putin nastavlja da obmanjuje sve nudeći očigledno neprihvatljive predloge", objavio je Sibiha na svom nalogu na mreži Iks. Ranije danas,