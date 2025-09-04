"Neprihvatljivo": Kijev reagovao na Putinov predlog za sastanak sa Zelenskim u Moskvi: "Nastavlja da obmanjuje"

Blic pre 1 sat
"Neprihvatljivo": Kijev reagovao na Putinov predlog za sastanak sa Zelenskim u Moskvi: "Nastavlja da obmanjuje"

Predlog ruskog predsednika Vladimira Putina za sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Moskvi je neprihvatljiv, saopštila je danas ukrajinska vlada.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je najmanje sedam zemalja, uključujući Austriju, Vatikan, Švajcarsku i tri zalivske države, spremno da bude domaćin sastanka Zelenskog i Putina, prenosi Rojters. "Ovo su ozbiljni predlozi i predsednik Zelenski je spreman za takav sastanak u bilo kom trenutku. Ipak, Putin nastavlja da obmanjuje sve nudeći očigledno neprihvatljive predloge", objavio je Sibiha na svom nalogu na mreži Iks. Ranije danas,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ukrajinski šef diplomatije odgovorio na Putinov predlog da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Ukrajinski šef diplomatije odgovorio na Putinov predlog da se sa Zelenskim sastane u Moskvi

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRojtersVatikanAustrijaKijev

Svet, najnovije vesti »

"Recite Hamasu da odmah vrati 20 talaca": Tramp nagovestio mogućnost kraja rata u Gazi pod njegovim uslovima

"Recite Hamasu da odmah vrati 20 talaca": Tramp nagovestio mogućnost kraja rata u Gazi pod njegovim uslovima

Blic pre 29 minuta
Uprkos zemljotresu: Hiljade Avganistanaca proterane iz Pakistana (foto)

Uprkos zemljotresu: Hiljade Avganistanaca proterane iz Pakistana (foto)

Kurir pre 14 minuta
Tokom protesta u Čikagu ubijeno osam osoba: Tramp žestoko pripretio! (foto/video)

Tokom protesta u Čikagu ubijeno osam osoba: Tramp žestoko pripretio! (foto/video)

Kurir pre 14 minuta
"Poslaćemo još više vojnika ako to žele" Tramp: Amerika bi mogla da poveća vojno prisustvo u Poljskoj

"Poslaćemo još više vojnika ako to žele" Tramp: Amerika bi mogla da poveća vojno prisustvo u Poljskoj

Blic pre 1 sat
"Tragedija je mogla da se spreči": Porodice žrtava masakra u Mejnu tuže američku vladu: Ubica pre pucnjave upućivao pretnje…

"Tragedija je mogla da se spreči": Porodice žrtava masakra u Mejnu tuže američku vladu: Ubica pre pucnjave upućivao pretnje

Blic pre 1 sat