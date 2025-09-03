Rusija ponovo predložila obnavljanje direktnih letova sa SAD

Rusija je ponovo pokrenula inicijativu za obnavljanje direktnih letova između Moskve i američkih gradova, naglašavajući da je reč o praktičnom pitanju od značaja za putnike, a ne o političkoj agendi. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova, izjavila je na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku da su Sjedinjenim Američkim Državama upućeni konkretni predlozi.

„Obratili smo se Amerikancima s ovom inicijativom. To nije deo nikakve političke agende. To je pragmatično i upravo ono što ljudi žele“, rekla je Zaharova, podsećajući da su letovi između Rusije i SAD ranije trajali svega devet sati, dok sada putovanja s presedanjima mogu potrajati i ceo dan. Ruski ambasador u SAD Aleksandar Darčijev izjavio je ranije da je Moskva već pripremila neophodnu dokumentaciju za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Dokumenta se trenutno