Kremlj: Putin ne kuje zaveru protiv SAD sa Sijem i Kimom

Predsednik Rusije Vladimir Putin nije kovao zaveru sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i severnokorejskim predsednikom Kim Džong Unom protiv SAD, saopštio je Kremlj.

Američki predsednik Donald Tramp je juče rekao da je "veoma razočaran" Putinom i u objavi na svojoj društvenoj mreži sugerisao da Si, Putin i Kim kuju zaveru protiv SAD. Na pitanje ruske državne televizij o Trampovim komentarima, pomoćnik ruskog predsednika za spoljnu politiku Jurij Ušakov rekao je da je Tramp možda bio ironičan. "Želeo bih da kažem da niko nije kovao zaveru, niko nije ništa smišljao. Nijedan od ove trojice lidera nije imao takvu pomisao", rekao