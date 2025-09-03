Vučić: Na Bled su pozvali blokadere, nisam imao dilemu da li ću ići u Kinu
Nova pre 24 minuta | Autor: Vojislav Milovančević
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije otišao na Strateški forum u Bledu, gde su evropski lideri razgovarali o proširenju Evropske unije i stanju na Balkanu, već je boravio u Kini, gde je prisustvovao obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i održao sastanke sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Komentarišući svoj izostanaka, Vučić je rekao da "nije imao dilemu" i da "ne želi da se bavi glupostima". „Na