Novosadski studenti u petak organizuju veliki protest, pozvana cela Srbije

NoviSad.com pre 1 sat
Novi Sad – Novosadski studenti u blokadi pozvali su kolege i građane Srbije da im se pridruže na velikom protestu koji će biti održan u petak, 5. septembra na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.

Na toj raskrsnici su pripadnici policije i žandarmerije u ponedeljak, 1. septembra, nakon komemorativne šetnje, jurili građane i studente i uz šok bombe i pendreke ih potiskivali ka kampusu. Sa jedne strane raskrsnice na kojoj će biti protest je Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, a sa druge univerzitetski kampus. Protest se organizuje kao reakcija na kršenje autonomije univerziteta i sve češću policijsku brutalnost. Početak je u 19 časova. „Srbijo, da li se
