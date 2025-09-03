AI ministarstva Edija Rame – digitalno ubrzanje borbe protiv korupcije

Albanska vlada već koristi AI kako bi ubrzala proces pristupanja EU, posebno u prevođenju i usklađivanju ogromnog korpusa zakona i propisa Unije

Albanski premijer Edi Rama predložio je krajem jula široku primenu alata zasnovanih na AI u procesima rešavanja duboko ukorenjenog problema korupcije u zemlji. Njegova ideja je da ključnim ministarstvima u budućnosti u potpunosti upravljaju algoritmi, verujući da bi takav način upotrebe AI mogao doneti transparentnost, eliminisati nepotizam i pojednostaviti upravljanje. Ovaj visokotehnološki iskorak predstavlja se kao moguća prekretnica za naciju koju dugo muči