Dosadašnja dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Moja smena je nezakonita

Dosadašnja dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tatjana Simić izjavila je da je "njena smena sa te pozicije nezakonita i rezultat višemesečnih aktivnosti Etičkog odbora protiv nje".

"Na sednici Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održanoj 2. septembra ove godine doneta je nezakonita odluka o prestanku mog mandata kao dekana Fakulteta usled navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta dr Marko Lens", navela je Simić, u pisanom odgovoru za Insajder. Dodala je da su "odluci prethodile višemesečne aktivnosti Lensa u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije uperene protiv nje i protiv tog