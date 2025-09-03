Dosadašnja dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Moja smena je nezakonita

Radio 021 pre 21 minuta  |  Beta
Dosadašnja dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu: Moja smena je nezakonita

Dosadašnja dekanka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tatjana Simić izjavila je da je "njena smena sa te pozicije nezakonita i rezultat višemesečnih aktivnosti Etičkog odbora protiv nje".

"Na sednici Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održanoj 2. septembra ove godine doneta je nezakonita odluka o prestanku mog mandata kao dekana Fakulteta usled navodnog kršenja Kodeksa profesionalne etike, kako je obrazložio presedavajući Saveta dr Marko Lens", navela je Simić, u pisanom odgovoru za Insajder. Dodala je da su "odluci prethodile višemesečne aktivnosti Lensa u svojstvu člana Etičkog odbora Srbije uperene protiv nje i protiv tog
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

N1 Info pre 51 minuta
Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Beta pre 36 minuta
Dosadašnja dekanka Medicinskog: „Odluka o smeni je nezakonita“

Dosadašnja dekanka Medicinskog: „Odluka o smeni je nezakonita“

Nedeljnik pre 21 minuta
Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Radio sto plus pre 26 minuta
Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Novi magazin pre 21 minuta
Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Danas pre 41 minuta
Ko je nova v.d. dekanka Medicinskog fakulteta: Ćerka čuvenog hirurga, kaže da podržava proteste

Ko je nova v.d. dekanka Medicinskog fakulteta: Ćerka čuvenog hirurga, kaže da podržava proteste

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Insajder

Politika, najnovije vesti »

Mandati odbornika u Zaječaru nisu verifikovani: Predsedavajući ispred SNS odložio sednicu do daljeg

Mandati odbornika u Zaječaru nisu verifikovani: Predsedavajući ispred SNS odložio sednicu do daljeg

N1 Info pre 51 minuta
Macut razgovarao sa ambasadorkom Izraela o "jačanju političkog dijaloga i privrednih veza"

Macut razgovarao sa ambasadorkom Izraela o "jačanju političkog dijaloga i privrednih veza"

N1 Info pre 21 minuta
Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

Smenjena dekanka Medicinskog: Odluka nezakonita, ponosna sam što većina nastavnika nije glasala

N1 Info pre 51 minuta
Vučić: U decembru 2026. u Srbiji će biti predstavljen leteći automobil

Vučić: U decembru 2026. u Srbiji će biti predstavljen leteći automobil

Beta pre 46 minuta
Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Simić: Moja smena sa mesta dekanke je nezakonita, rezultat aktivnosti Etičkog odbora protiv mene

Beta pre 36 minuta