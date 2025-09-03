Putin pozvao Zelenskog na sastanak u Moskvi; Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke

Rat u Ukrajini – 1.288. dan. Vladimir Putin izjavio je da ne isključuje mogućnost sastanka sa Volodimirom Zelenskim i predložio da se taj sastanak održi u Moskvi. Rusija izveštava da moskovska vojska kontroliše oko polovine teritorije Kupjanska, uključujući centar grada gde se nalaze najvažnije administrativne zgrade i stadion "Spartak". U ruskom artiljerijskom granatiranju grada Kostantinovke u Donjeckoj oblasti poginulo je osam civila, a šest je povređeno, tvrdi Kijev.

Kijev: Poginulo osam civila u granatiranju Konstantinovke Usled ruskog artiljerijskog granatiranja grada Kostantinovke u Donjeckoj oblasti poginulo je osam civila, a šest je povređeno, objavilo je Donjecko regionalno tužilaštvo na Telegramu. "Ruske trupe su artiljerijski granatirale Kostantinovku. Meta okupatora bilo je stambeno naselje. Usled neprijateljskih napada poginule su tri žene od 46, 72 i 74 godine i pet muškaraca. Šest stanovnika je takođe povređeno",