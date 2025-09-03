Đoković u polufinalu Ju-Es opena

NJUJORK - Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Ju-Es opena, pošto je u četvrtfinalu pobedio Amerikanca Tejlora Frica rezultatom 3:1, po setovima 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

Novak Đoković nikada nije izgubio u četvrtfinalu Ju-Es opena, nikada nije izgubio od Tejlora Frica i nikada nije izgubio od Amerikanca u Njujorku. Neće ni ove godine. Kao po dobroj navici, i na poslednjem grend slemu u sezoni najbolji srpski teniser stigao je do polufinala - svog ukupno 14. na Ju-Es openu, čime se izjednačio sa rekorderom Džimijem Konorsom. Ni 11. pokušaj nije bio dovoljan Tejloru Fricu da prvi put savlada Đokovića, koji mu je još od 2019. prava