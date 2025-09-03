TOKIO - Azijsko-pacifička tržišta uglavnom su pala u srijedu dok su investitori procjenjivali rastuće prinose globalnih obveznica i najnovija događanja na trgovinskom planu.

Kineska tržišta bila su u fokusu nakon govora predsjednika Xi Jinpinga na vojnoj paradi u spomen na 80. obljetnicu završetka Drugog svjetskog rata. Događaju je prisustvovalo 26 svjetskih čelnika, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una. Hongkonški indeks Hang Seng pao je za 0,4%, dok je kineski CSI 300 pao za 0,89%. RatingDogov indeks menadžera nabave općih usluga u Kini - koji obuhvaća uslužnu aktivnost zemlje -