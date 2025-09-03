Ubistvo u Novom Sadu

U novosadskom naselju Detelinara noćas je ubijen jedan muškarac, a potraga za počionicem je u toku, javila je jutros Radio-televizija Srbije.

Policija i hitna pomoć izašle su na poziv oko 23 sata, kada su ispred jednog ugostiteljskog objekta na raskrsnici ulica Janka Čmelika i Hadži Ruvimove zatekli telo muškarca. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je imao dve ubodne rane na telu. Policija je obavila uviđaj i u toku je potraga za počiniocem.