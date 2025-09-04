Pijan napravio haos Turski državljanin vređao goste lokala, a potom napao policajce

Alo pre 44 minuta
Pijan napravio haos Turski državljanin vređao goste lokala, a potom napao policajce

Turski državljanin K. S. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, napravio je incident u jednom ugostiteljskom objektu u Hercegovačkoj ulici, kada je vređao goste lokala, a potom izvršio napad policajca.

On je po dolasku u lokal vređao goste ugostiteljskog objekta i vređao i napadao osoblje, zbog čega je menadžer objekta pozvao policiju. Kada je policija došla, K. S. je iz sve snage nogom udario policijskog službenika, a prilikom dovođenja u policijsku stanicu rukom je razbio staklo policijske stanice. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret su mu stavljena dva krivična dela - napad na službeno lice i uništenje i oštećenje tuđe stvari. Povređeni
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Haos u beogradskom kafiću: Pijani Turčin uleteo u lokal, vređao goste, pa napao policajca

Haos u beogradskom kafiću: Pijani Turčin uleteo u lokal, vređao goste, pa napao policajca

Nova pre 45 minuta
Drama u Beogradu: Pijani turski državljanin upao u kafić, vređao goste, pa napao policajca! Razlupao i vrata policijske stanice…

Drama u Beogradu: Pijani turski državljanin upao u kafić, vređao goste, pa napao policajca! Razlupao i vrata policijske stanice

Blic pre 9 minuta
Pijani Turčin uleteo u lokal

Pijani Turčin uleteo u lokal

Vesti online pre 49 minuta
Oglasio se MUP zbog krvavog obračuna u Novom Pazaru: Nasilnik dobio nekolika pesnica u glavu a zatim izvadio nož pa izbo…

Oglasio se MUP zbog krvavog obračuna u Novom Pazaru: Nasilnik dobio nekolika pesnica u glavu a zatim izvadio nož pa izbo suparnika u stomak

RINA pre 44 minuta
Turčin divljao u elitnom beogradskom kvartu! Pijan uleteo u lokal, napadao i vređao goste, pa nogom udario policajca

Turčin divljao u elitnom beogradskom kvartu! Pijan uleteo u lokal, napadao i vređao goste, pa nogom udario policajca

Dnevnik pre 14 minuta
Uhapšen pomagač (25), za ubicom iz novog sada i dalje se traga: U iznajmljenom stanu krio ubicu navijača

Uhapšen pomagač (25), za ubicom iz novog sada i dalje se traga: U iznajmljenom stanu krio ubicu navijača

Kurir pre 49 minuta
Drama u Beogradu! Pijani turski državljanin upao u kafić, pa počeo da vređa goste! Napao i policajca, prilikom hapšenja…

Drama u Beogradu! Pijani turski državljanin upao u kafić, pa počeo da vređa goste! Napao i policajca, prilikom hapšenja razlupao ulazna vrata stanice

Kurir pre 24 minuta
Povezane vesti »

Vojvodina, najnovije vesti »

Haos u beogradskom kafiću: Pijani Turčin uleteo u lokal, vređao goste, pa napao policajca

Haos u beogradskom kafiću: Pijani Turčin uleteo u lokal, vređao goste, pa napao policajca

Nova pre 45 minuta
Vlast planira spomenik 1. novembra – Akademski plenum upozorava na opasnost od sukoba

Vlast planira spomenik 1. novembra – Akademski plenum upozorava na opasnost od sukoba

Luftika pre 39 minuta
Drama u Beogradu: Pijani turski državljanin upao u kafić, vređao goste, pa napao policajca! Razlupao i vrata policijske stanice…

Drama u Beogradu: Pijani turski državljanin upao u kafić, vređao goste, pa napao policajca! Razlupao i vrata policijske stanice

Blic pre 9 minuta
Pijani Turčin uleteo u lokal

Pijani Turčin uleteo u lokal

Vesti online pre 49 minuta
DRI reagovala, opštinska vlast mora da uskladi podatke o kapitalu

DRI reagovala, opštinska vlast mora da uskladi podatke o kapitalu

In medija pre 15 minuta