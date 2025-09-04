Rusija: Garancije koje traži Kijev su opasnost za evropski kontinent

Beta pre 34 minuta

Rusija je ocenila da bi bezbednosne garancije koje je Kijev tražio kao deo rešavanja sukoba u Ukrajini predstavljale "opasnost po evropski kontinent".

Portparolka ruske diplomatije Marija Zaharova ponovila je da Moskva smatra "apsolutno neprihvatljivim" bezbednosne garancije koje je tražio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Ovo nisu bezbednosne garancije za Ukrajinu, to su garancije opasnosti po evropski kontinent", rekla je Zaharova novinarima na ekonomskoj konferenciji u Vladivostoku, na Dalekom istoku Rusije.

Ona je rekla i da Rusija odbija da razgovara o bilo kakvoj "stranoj intervenciji" u Ukrajini.

"Rusija nema nameru da razgovara o stranoj intervenciji u Ukrajini, koja bi bila fundamentalno neprihvatljiva i potkopala bi bilo koji oblik bezbednosti, u bilo kom obliku ili formatu", rekla je portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova.

Danas će biti održan sastanaka Koalicije voljnih, koja okuplja oko 30 zemalja, uglavnom evropskih, spremnih da pruže podršku ukrajinskoj vojsci, ili čak da rasporede vojnike u Ukrajini kada se postigne prekid vatre.

Francuski predsednik Emanuel Makron, Zelenski i drugi evropski lideri imaće sutra telefonski razgovor sa Donaldom Trampom posle njihovog samita Koalicije voljnih o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu.

Kako je nedavno saopštilo ukrajinsko predsedništvo, razgovori kojima će kopredsedavati Makron i britanski premijer Kir Starmer, fokusiraće se na bezbednosne garancije za Ukrajinu.

(Beta, 04.09.2025)

