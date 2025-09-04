Delhaize Srbija ističe negativan uticaj državnih mera

Biznis.rs pre 11 minuta  |  Redakcija Biznis.rs
Delhaize Srbija ističe negativan uticaj državnih mera

Trgovinski lanac u 2024. ostvario neto profitnu maržu od 4,4 odsto

“Kao vodeći trgovac na malo u Srbiji, koji posluje kroz 559 prodavnica i zapošljava više od 12.000 ljudi, sprovodimo sveobuhvatne analize kako bismo sagledali pun uticaj novih mera Vlade, koje podrazumevaju intervencije na tržištu maloprodaje hrane, na naše poslovanje. Prema trenutnim procenama, novi propisi imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za našu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor”, saopštila je kompanija Delhaize
