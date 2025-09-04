Kineska parada moći: Šta je Si Đinping hteo da poruči vojnim defileom u Pekingu: Jedna rečenica odjeknula je svetom

Kineski predsednik Si Đinping predsedavao je najvećom vojnom paradom u istoriji Kine, organizovanom povodom 80. godišnjice završetka Drugog svetskog rata. Pažljivo osmišljena predstava i impozantna lista gostiju osmišljene su da pošalju poruku Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim saveznicima o snazi Kine, analizira britanski "Gardijan".

Ovaj događaj zaokružio je važnu nedelju diplomatije za kineskog lidera, budući da je samo nekoliko dana ranije kineski grad Tjenđin bio domaćin velikog samita lidera "Globalnog juga" - održan je samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS). Desetine svetskih lidera prisustvovalo je vojnoj paradi u Pekingu - većina nije iz zapadnih zemalja - ali je najveću pažnju privukao svečani dolazak Si Đinpinga u društvu ruskog predsednika Vladimira Putina i severnokorejskog