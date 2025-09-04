Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi
Blic pre 10 minuta
Na 9. Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (European Junior Olympiad in Informatics EJOI), koja je održana od 29. avgusta do 4. septembra u Šumenu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje.
Medalje su osvojili Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić iz Osnovne škole ''Starina Novak''iz Beograda i Lazar Nikić iz Šabačke gimnazije. Član tima Srbije bio je i Veljko Vitkovac, učenik Osnovne škole ''Jovan Popović'' u Kruševcu. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola Andra Savčić, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovo, najprestižnije informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola,