Ponos Srbije: Tri medalje za mlade srpske informatičare na Evropskoj olimpijadi

Na 9. Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (European Junior Olympiad in Informatics EJOI), koja je održana od 29. avgusta do 4. septembra u Šumenu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje.

Medalje su osvojili Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić iz Osnovne škole ''Starina Novak''iz Beograda i Lazar Nikić iz Šabačke gimnazije. Član tima Srbije bio je i Veljko Vitkovac, učenik Osnovne škole ''Jovan Popović'' u Kruševcu. Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola Andra Savčić, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu. Ovo, najprestižnije informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola,
