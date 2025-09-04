Da li je ovo najatraktivnija navijačica na evrobasketu? Gruzijka "kida" izgledom, krst dominira ispod grudi

Imala je košarkaška reprezentacija Gruzije lepu podršku svojih navijača ovog popodneva protiv Bosne i Hercegovine, ali nije uspela da pobedi.

Ono što je privuklo pažnju tokom meča dve selekcije na Kipru jeste i jedna atraktivna navoijačica Gruzije, koja se kandidovala da na kraju bude najlepša na takmičenju. U ruci je držala veliku zastavu svoje zemlje, dok je njen stajling plenio poglede u dvorani. U crvenom topu koji otkriva savršeno izvajani stomak, sa belim šorcem i kaišem, izgledala je kao prava ikona. Posebno se isticao i zlatni krst oko vrata, kojim je pokazala i svoju privrženost tradiciji.