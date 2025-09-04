Da li je ovo najatraktivnija navijačica na evrobasketu? Gruzijka "kida" izgledom, krst dominira ispod grudi

Dnevnik pre 43 minuta
Da li je ovo najatraktivnija navijačica na evrobasketu? Gruzijka "kida" izgledom, krst dominira ispod grudi

Imala je košarkaška reprezentacija Gruzije lepu podršku svojih navijača ovog popodneva protiv Bosne i Hercegovine, ali nije uspela da pobedi.

Ono što je privuklo pažnju tokom meča dve selekcije na Kipru jeste i jedna atraktivna navoijačica Gruzije, koja se kandidovala da na kraju bude najlepša na takmičenju. U ruci je držala veliku zastavu svoje zemlje, dok je njen stajling plenio poglede u dvorani. U crvenom topu koji otkriva savršeno izvajani stomak, sa belim šorcem i kaišem, izgledala je kao prava ikona. Posebno se isticao i zlatni krst oko vrata, kojim je pokazala i svoju privrženost tradiciji.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Dončić nije slušao himnu Slovenije na Eurobasketu 2025: Otkriveno gde je Luka bio pre početka meča

Dončić nije slušao himnu Slovenije na Eurobasketu 2025: Otkriveno gde je Luka bio pre početka meča

Mondo pre 38 minuta
BiH preko Gruzije do osmine finala Evropskog prvenstva

BiH preko Gruzije do osmine finala Evropskog prvenstva

Sportski žurnal pre 43 minuta
Izraelci bez rešenja za maestra Luku

Izraelci bez rešenja za maestra Luku

Sportski žurnal pre 43 minuta
Isak Bonga: Sa Srbijom za medalju? Ko zna, ali mi ćemo svakako igrati

Isak Bonga: Sa Srbijom za medalju? Ko zna, ali mi ćemo svakako igrati

Nova pre 48 minuta
Isak Bonga o Partizanovim pojačanjima: Iskreno…

Isak Bonga o Partizanovim pojačanjima: Iskreno…

Sport klub pre 48 minuta
BiH u osmini finala, Slovenija bolja od Izraela, Francuska deklasirala Island

BiH u osmini finala, Slovenija bolja od Izraela, Francuska deklasirala Island

RTV pre 1 sat
Moćna partija Dončića, falila asistencija za brutalni tripl-dabl: Slovenija srušila snove Izraela, ne pomaže ni sjajni Avdija…

Moćna partija Dončića, falila asistencija za brutalni tripl-dabl: Slovenija srušila snove Izraela, ne pomaže ni sjajni Avdija

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaGruzijaKipar

Sport, najnovije vesti »

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Hamilton šokiran oštrom kaznom iz Zandvorta

Danas pre 43 minuta
Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Maurisio Poketino ustalasao javnost na Pirinejima: Espanjol je mnogo više katalonski klub nego Barselona

Danas pre 2 sata
Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Novak Đoković o završnici US opena: Kada igram najbolji tenis, mislim da mogu da pobedim obojicu

Danas pre 2 sata
Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

Evrobasket: Dončić srušio Izrael, Bosna prošla grupu prvi put posle 32 godine

BBC News pre 3 minuta
Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

Mitrović karijeru nastavlja u Kataru

RTS pre 8 minuta