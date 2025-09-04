U Milanu u ponedeljak Dan žalosti povodom Armanijeve sahrane

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
U Milanu u ponedeljak Dan žalosti povodom Armanijeve sahrane

U Milanu će u ponedeljak biti Dan žalosti povodom sahrane modnog kreatora Đorđa Armanija, izjavio je gradonačelnik tog italijanskog grada, Đuzepe Sala.

Sala je istakao da je Armani bio i da će uvek biti jedan od najvećih predstavnika italijanske i milanske mode u svetu, kao i da su njegove kreacije bile elegantne i odmerene, prenela je Ansa. "Milanu će nedostajati njegova kreativna vizija, njegovo aktivno učešće i njegova podrška životu našeg grada", naveo je Sala. Armani je upravo u Milanu osnovao svoju vrhunsku modnu kuću 1975. godine. Bertrand GUAY / AFP / Profimedia Preminuo je danas u 92. godini,
