"Jedino žalim što sam previše sati proveo radeći umesto sa porodicom": Samo nekoliko dana pred smrt ovako je govorio Armani

Kurir pre 4 sati
"Jedino žalim što sam previše sati proveo radeći umesto sa porodicom": Samo nekoliko dana pred smrt ovako je govorio Armani

Legendarni modni dizajner Đorđo Armani, koji je preminuo u 91. godini, ostavio je svet u suzama ne samo zbog svog stvaralačkog genija, već i zbog dirljivih reči iz poslednjeg intervjua.

Samo nekoliko dana pre smrti, u razgovoru za Financial Times 29. avgusta, otkrio je svoju jedinu životnu žal. „Ne znam da li bih sebe nazvao radoholikom, ali naporan rad je sigurno ključ uspeha. Moje jedino žaljenje u životu je to što sam proveo previše sati radeći, a premalo sa porodicom i prijateljima“, iskreno je priznao Armani. U istom intervjuu govorio je i o nasleđu koje ostavlja: "Moji planovi za sukcesiju zasnivaju se na postepenom prenošenju odgovornosti
