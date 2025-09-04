Milano u crnini: Dan žalosti u ponedeljak zbog Armanijeve sahrane

U MILANU će u ponedeljak biti Dan žalosti povodom sahrane modnog kreatora Đorđa Armanija, izjavio je gradonačelnik tog italijanskog grada, Đuzepe Sala.

AP Photo/Luca Bruno Sala je istakao da je Armani bio i da će uvek biti jedan od - Milanu će nedostajati njegova kreativna vizija, njegovo aktivno učešće i njegova podrška životu našeg grada - naveo je Sala. Armani je upravo u Milanu osnovao svoju vrhunsku modnu kuću 1975. godine. Preminuo je danas u 92. godini, saopštila je Armani grupa. Kombinovao je dizajnerski talenat sa oštroumnošću biznismena, vodeći kompaniju koja je ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde