Umro italijanski dizajner Đorđo Armani

Beta

Đorđo Armani, italijanski dizajner koji je koncept nenametljive elegancije pretvorio u modno carstvo vredno više milijardi dolara, preminuo je, potvrdila je njegova modna kuća.

Preminuo je kod kuće u 91 godini.

Armani, jedno od najprepoznatljivijih imena i lica u svetskoj modnoj industriji, propustio je Nedelju mode u Milanu u junu ove godine prvi put tokom revije muške odeće za proleće-leto 2026. godine, kako bi se oporavio od nepoznate bolesti.

Planirao je veliki događaj povodom 50 godina svoje modne kuće Đorđo Armani tokom Nedelje mode u Milanu ovog meseca.

Armani je oblačio bogate i slavne u klasičnom stilu, u krojeve napravljene od veoma mekih tkanina i prigušenih tonova. Njegova jednostavna odela sa crnom kravatom i blistave večernje haljine često su odvlačile pažnju na crvenim tepisima raznih manifestacija.

U vreme smrti Armanijevo bogatstvo procenjeno je na više od 10 milijardi dolara. Pored modne kuće to uključuje i kućni nameštaj, parfeme, kozmetiku, knjige, cveće, pa čak i čokolade. To ga je, prema Forbsu, svrstalo među 200 najvećih milijardera na svetu.

Italijani su ga zvali Kralj Đorđo (Re Giorgio).

Dizajner je takođe posedovao nekoliko barova, klubova, restorana i sopstveni košarkaški tim "EA7 Emporio Armani Milan", poznatiji kao "Olympia Milano". Armani je otvorio više od 20 restorana od Milana do Tokija od 1998. godine, i dva hotela, jedan u Dubaiju 2009. i drugi u Milanu 2010. godine.

Armanijeva modna je vizija bila opuštena elegancija gde je pažnja posvećena detaljima.

"Dizajniram za prave ljude. Nema nikakve vrline u stvaranju odeće i dodataka koji nisu praktični", govorio je ranije.

Rođen 11. jula 1934. u Pjačenci, malom gradu južno od Milana, Armani je sanjao da postane lekar pre nego što ga je posao dekoratera izloga u milanskoj robnoj kući uveo u svet mode.

Godine 1975, Armani i njegov partner Serđo Galeoti prodali su svoj Folksvagen za 10.000 dolara kako bi pokrenuli sopstvenu marku muške odeće. Žensku odeću počeli su da dizajniraju godinu dana kasnije.

Galeoti je umro 1985. godine. Armani nije imao dece, ali je bio veoma blizak sa svojom nećakom Robertom, ćerkom njegovog pokojnog brata Serđa. Ona je napustila filmsku karijeru u usponu da bi postala njegova direktorka za odnose s javnošću i često je predstavljala svog ujaka, koji nije bio ljubitelj zabava, na društvenim događajima.

Kasnijih godina bila je ključni posrednik u odnosima sa svetom poznatih ličnosti.

Filmski klasik iz 1980. godine, "Američki žigolo", lansirao je i Armanija i glumca Ričarda Gira u Holivud. Obučen u Armani, Gir je postao novi miljenik, a "Džordž", kako su zvali Armanija, najpopularniji dizajner tamošnje glamurozne scene.

Dizajnirao je odeću u više od 200 filmova, a 2003. godine mesto na "Holivudskoj stazi slavnih" (Walk of fame).

Kada je reč o nasledstvu, Armani je ranije naznačio da razmišlja o dugogodišnjem šefu odela za mušku modu Leu Del'Orku i svojoj nećaki Silvani Armani, koja obavlja istu ulogu za žensku garderobu.

(Beta, 04.09.2025)

