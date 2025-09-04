Vučić: Predsednik Si mi lično uputio poziv da dođem u državnu posetu Kini, verujem da će to biti u narednih šest meseci

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je danas imao najvažniji sastanak u Pekingu sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

Istakao je da je sastanak bio izuzetno prijateljski i srdačan. "Ono što bih rekao da je dobra vest za građane, koja potvrđuje prijateljstvo i govori o onome što dolazi posle, predsednik Si je lično, a ne preko kabineta ili na uobičajeni birokratski način, već je to uradio sam u razgovoru, uputio je poziv meni kao predsedniku i našoj delegaciji da dođemo u državnu posetu Kini", rekao je Vučić. Naveo je da će u kratkom vremenskom periodu da dođe u državnu posetu Kini