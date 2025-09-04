Srbija u julu sa budžetskim deficitom od skoro 23 milijarde dinara

In medija pre 4 sati
Srbija u julu sa budžetskim deficitom od skoro 23 milijarde dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju jula ove godine bio je 22,9 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 118,8 milijardi jer je planiran deficit u iznosu od 141,7 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija, prenosi Beta.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.318 milijardi, a rashodi su bili 1.340,9 milijardi dinara. U julu je ostvaren suficit u iznosu od 13,5 milijardi dinara. Tokom jula naplaćeni su prihodi u iznosu od 210,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 183,6 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 94,4 milijardi dinara, akciza u iznosu od 46 milijardi i poreza na dobit u iznosu od 23,6 milijardi dinara. Neporeski prihodi
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Radio 021 pre 56 minuta
Rekordni depoziti u Crnoj Gori: Štednja građana dostigla 2,26 milijardi evra

Rekordni depoziti u Crnoj Gori: Štednja građana dostigla 2,26 milijardi evra

B92 pre 1 sat
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Forbes pre 2 sata
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

N1 Info pre 5 sati
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Jugmedia pre 5 sati
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Danas pre 5 sati
Štednja ili nekretnine: Analiza glavnih investicionih trendova u Crnoj Gori 2025.

Štednja ili nekretnine: Analiza glavnih investicionih trendova u Crnoj Gori 2025.

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PorezPDVBudžetDeficitsuficitBudžet Srbijeakcize

Ekonomija, najnovije vesti »

Vlada Srbije utvrdila Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva

Vlada Srbije utvrdila Program subvencionisanih kredita za nabavku opreme i obrtna sredstva

Danas pre 1 sat
Nova ekonomija: EPS da gleda samo profit ili da bude garant energetske bezbednosti

Nova ekonomija: EPS da gleda samo profit ili da bude garant energetske bezbednosti

Danas pre 1 sat
OTKRIVAMO Ovo je dokument o Aneksu 5 ugovora o rekonstrukciji pruge koji je Vlada danas poništila: Potpisan uoči hapšenja…

OTKRIVAMO Ovo je dokument o Aneksu 5 ugovora o rekonstrukciji pruge koji je Vlada danas poništila: Potpisan uoči hapšenja Tomislava Momirovića

Nova pre 26 minuta
Lekari u Srbiji prezadovoljni elektronskim receptima - Privatne klinike priključuju se ovom sistemu, od sada on za vas vodi…

Lekari u Srbiji prezadovoljni elektronskim receptima - Privatne klinike priključuju se ovom sistemu, od sada on za vas vodi evidenciju!

Kurir pre 11 minuta
[NAJAVA] Fly-in na aerodromu Ćuprija u subotu 6. septembra

[NAJAVA] Fly-in na aerodromu Ćuprija u subotu 6. septembra

Tango Six pre 1 sat