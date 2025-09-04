Srbija u julu sa budžetskim deficitom od skoro 23 milijarde dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju jula ove godine bio je 22,9 milijardi dinara, što je bolje od budžetskog plana za 118,8 milijardi jer je planiran deficit u iznosu od 141,7 milijardi dinara, saopštilo je danas Ministarstvo finansija, prenosi Beta.

Prihodi su ostvareni u iznosu od 1.318 milijardi, a rashodi su bili 1.340,9 milijardi dinara. U julu je ostvaren suficit u iznosu od 13,5 milijardi dinara. Tokom jula naplaćeni su prihodi u iznosu od 210,6 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 183,6 milijardi. Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 94,4 milijardi dinara, akciza u iznosu od 46 milijardi i poreza na dobit u iznosu od 23,6 milijardi dinara. Neporeski prihodi