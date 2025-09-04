Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

N1 Info pre 50 minuta  |  Beta
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju avgusta ove godine iznosili su oko 4.113 milijarde dinara, što je 1,2 odsto više nego u julu, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Pozajmice privrede bile su oko 2.221 milijardu dinara i za 1,1 odsto su veće nego u julu, a krediti preduzetnika su uvećani 0,7 odsto, na oko 90 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je 1.802 milijarde dinara i za 1,2 odsto je veći nego u julu. Među kreditima stanovništvu gotovinski su bili veći 1,4 odsto, stambeni 1,1 odsto, zajmovi za refinansiranje 2,8 odsto, poljoprivredni 0,2 odsto, dok je iznos potrošačkih kredita bio isti kao i julu. U kašnjenju
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Jugmedia pre 40 minuta
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Danas pre 51 minuta
Javni dug 38,29 milijardi evra, 43,4 odsto BDP-a

Javni dug 38,29 milijardi evra, 43,4 odsto BDP-a

Biznis.rs pre 35 minuta
Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Novi magazin pre 20 minuta
Deficit budžeta Srbije na kraju jula 22,9 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju jula 22,9 milijardi dinara

Forbes pre 1 sat
Javni dug Srbije na kraju jula 38,29 mlrd EUR, 43,4% BDP-a

Javni dug Srbije na kraju jula 38,29 mlrd EUR, 43,4% BDP-a

Ekapija pre 1 sat
Deficit budžeta Srbije na kraju jula 22,9 milijardi dinara

Deficit budžeta Srbije na kraju jula 22,9 milijardi dinara

Ekapija pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Krediti

Ekonomija, najnovije vesti »

Kako je ministar uštedeo 700 dinara, a građani sada troše više

Kako je ministar uštedeo 700 dinara, a građani sada troše više

N1 Info pre 10 minuta
Novi dan: Ko plaća cenu nižih cena?

Novi dan: Ko plaća cenu nižih cena?

N1 Info pre 25 minuta
StartUp Call: Vladimir Božović o potencijalu AI u poslovanju i kako tehnologija pravi razliku u biznisu

StartUp Call: Vladimir Božović o potencijalu AI u poslovanju i kako tehnologija pravi razliku u biznisu

Forbes pre 20 minuta
Kinezi napravili svemirsku mašinu za veš

Kinezi napravili svemirsku mašinu za veš

Kamatica pre 25 minuta
"Novac mesecima ne stiže na račune": Šta koči isplatu ruskih penzija u Srbiji

"Novac mesecima ne stiže na račune": Šta koči isplatu ruskih penzija u Srbiji

Euronews pre 30 minuta