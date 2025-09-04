Rekordni depoziti u Crnoj Gori: Štednja građana dostigla 2,26 milijardi evra

B92 pre 3 sata
Rekordni depoziti u Crnoj Gori: Štednja građana dostigla 2,26 milijardi evra

Ukupni depoziti u crnogorskim bankama dostigli su novi rekord na kraju jula - 5,89 milijardi evra, što je za oko 340 miliona evra više u odnosu na isti mesec prošle godine, a građani Crne Gore u bankama drže 2,26 milijardi evra.

Kamate na oročene depozite, zavisno od vremena oročavanja, prosečno iznose od 1,4 do 2,5 odsto. Prosečna efektivna kamata na kredite u julu iznosila je skoro šest odsto, prenosi RTCG. Generalni sekretar Udruženja banaka Bratislav Pejaković smatra da su kamate u Crnoj Gori optimalne. "Ako bih vam rekao da kod pravnih lica imamo plasmane ispod tri odsto godišnje, to je na evropskom nivou. Što se tiče potrošačkih kredita, mislim da smo i tu na nivou određenih zemalja
