Udruženje banaka Srbije: Blagi rast kredita u avgustu

Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju avgusta ove godine iznosili su oko 4.113 milijarde dinara, što je 1,2 odsto više nego u julu, objavilo je Udruženje banaka Srbije.

Pozajmice privrede bile su oko 2.221 milijardu dinara i za 1,1 odsto su veće nego u julu, a krediti preduzetnika su uvećani 0,7 odsto, na oko 90 milijardi dinara. Dug stanovništva bankama bio je 1.802 milijarde dinara i za 1,2 odsto je veći nego u julu. Među kreditima stanovništvu gotovinski su bili veći 1,4 odsto, stambeni 1,1 odsto, zajmovi za refinansiranje 2,8 odsto, poljoprivredni 0,2 odsto, dok je iznos potrošačkih kredita bio isti kao i julu. U kašnjenju
