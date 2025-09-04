Uhapšene dve osobe zbog ubistva u Novom Sadu: Pogledajte upad policije u štek stan (Video)

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Uhapšene dve osobe zbog ubistva u Novom Sadu: Pogledajte upad policije u štek stan (Video)

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se zvaničnim saopštenjem o hapšenju muškarca G.V. zbog sumnje da je ubio D.V. ispred kafića u Novom Sadu.

Uhapšene su dve osobe. "Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili Novosađane G. V. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo, kao i S. M. (47) koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Novosađane G. V. (36), zbog postojanja
