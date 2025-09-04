Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, međunarodne obaveze i sankcije

pre 9 minuta
Pregovori o Ukrajini: Bezbednosne garancije, međunarodne obaveze i sankcije

Zelenski upozorava na uslove mira, Rusija odbacuje strane mirovnjake, 26 zemalja se obavezalo na raspoređivanje snaga, a sankcije mogu podstaći pregovore sa Rusijom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kraj rata moguć po "korejskom scenariju", ali da to ne odgovara Ukrajini zbog bezbednosnih garancija. Rusija, preko portparolke Marije Zaharove, odbacuje raspoređivanje stranih mirovnjaka u Ukrajini. RTS

Francuski predsednik Emanuel Makron saopštio je da se 26 zemalja obavezalo na raspoređivanje snaga u Ukrajini kao deo međunarodne podrške Kijevu. RTV

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da su lideri "koalicije voljnih" na sastanku u Parizu odobrili rad načelnika generalštabova i ministara odbrane i razgovarali o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, ističući da sankcije mogu naterati Rusiju da sedne za pregovarački sto. RTV Politika

