Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta  |  Mondo
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Stranka slobode i pravde je u Briselu, kabinetu Kaje Kalas, svim poslaničkim grupama, te drugim ključnim ljudima u EU, predočila detalje o političkoj situaciji u Srbiji, ali i metodama represije kojima se koristi aktuelna vlast u borbi protiv opozicije i građana, navodi u svojoj objavi na mreži Iks jedan od lidera ove stranke, Borko Stefanović.

Stefanović podvlači da je budućnost Srbije u EU, oštro kritikujući “Vučićev režim”. Stefanović navodi da vlast koristi batinaše i policiju kao sredstva represije i prema svojim građanima, i prema poslanicima. Svima smo pokazali snimke i dokaze o Vučićevoj represiji, ističe Stefanović. Pogledajte šta sve kaže Stefanović: Pročitajte OVDE o Trampovom planu za Ukrajinu Izvor: Pravda.rs
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Pravda pre 19 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPUkrajinaBriselEUSrbija i EUBorko Stefanović

Društvo, najnovije vesti »

Protest ispred niške škole "Ćele kula", roditelji čekaju da ih direktorka primi

Protest ispred niške škole "Ćele kula", roditelji čekaju da ih direktorka primi

N1 Info pre 19 minuta
Ninić: Novica Antić i Branko Momčilović Majkan izlaze na slobodu

Ninić: Novica Antić i Branko Momčilović Majkan izlaze na slobodu

N1 Info pre 14 minuta
Komisija u Skoplju će proveriti osam slučajeva mogućih nepotrebnih kardiohirurških operacija

Komisija u Skoplju će proveriti osam slučajeva mogućih nepotrebnih kardiohirurških operacija

Beta pre 30 minuta
Junakinja Igre prestola postaje nova Lara Kroft

Junakinja Igre prestola postaje nova Lara Kroft

BBC News pre 55 minuta
Preminuo nekadašnji glavni urednik Večernjih novosti Mirko Stamenković

Preminuo nekadašnji glavni urednik Večernjih novosti Mirko Stamenković

Danas pre 45 minuta