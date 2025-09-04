Odneli "snimke i dokaze o Vučićevoj represiji" u brisel: Ssp obavio razgovore sa ključnim faktorima u EU (video)

Stranka slobode i pravde je u Briselu, kabinetu Kaje Kalas, svim poslaničkim grupama, te drugim ključnim ljudima u EU, predočila detalje o političkoj situaciji u Srbiji, ali i metodama represije kojima se koristi aktuelna vlast u borbi protiv opozicije i građana, navodi u svojoj objavi na mreži Iks jedan od lidera ove stranke, Borko Stefanović.

Stefanović podvlači da je budućnost Srbije u EU, oštro kritikujući "Vučićev režim". Stefanović navodi da vlast koristi batinaše i policiju kao sredstva represije i prema svojim građanima, i prema poslanicima. Svima smo pokazali snimke i dokaze o Vučićevoj represiji, ističe Stefanović.