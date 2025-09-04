Cene pod lupom – bez konkurencije i bolje primene zakona mere neće zaustaviti staru trgovačku praksu

BEOGRAD - Uprkos brojnim državnim merama, visoke cene osnovnih proizvoda i dalje predstavljaju veliki problem za potrošače u Srbiji. Najnovije mere treba da ograniče trgovačke marže, ali sagovornici RTS-a ekonomista Dragovan Milićević i novinarka Jelica Antelj upozoravaju da bez bolje primene zakona i veće konkurencije na tržištu teško da će potrošači videti značajnije niže cene u prodavnicama.

Prema rečima ekonomiste Dragovana Milićevića, pored regulativa, u Srbiji postoji i jezgro zakona koji regulišu konkurenciju. "Zakoni o trgovini, zaštiti potrošača i sprečavanju konkurencije, podrazumevaju da je trgovina slobodna i da se uvek mogu preduzeti mere u esencijalnim slučajevima“, objašnjava dr. Milićević. Međutim, on dodaje da u praksi, odgovorne institucije kasne sa sankcijama, a postupak protiv velikih trgovinskih lanaca, osumnjičenih za monopolsko