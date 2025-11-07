Nova platforma za praćenje cena uskoro dostupna građanima: Ministarka Lazarević otkrila kako će tačno funkcionisati

U Privrednoj komori Srbije danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine sa predstavnicima trgovinskih lanaca, a ministarka Jagoda Lazarević je za Tanjug rekla da je trgovcima prvi put predstavljena i platforma preko koje će građani, kada bude gotova, moći da se informišu o cenama proizvoda.

- Platformu je radila IT kancelarija i oni su mogli da vide kako to izgleda, šta ona sve sadrži, kako mi pratimo cene, kako pratimo sve ono što oni nama dostavljaju na nedeljnom nivou i na osnovu čega pratimo i sprovođenje uredbe, kretanje cena, trendove. To je nešto što je vrlo korisno, a posebno će biti kada baza bude javno dostupna i koju će moći da koriste svi naši građani - rekla je Lazarevićeva. Prema njenim rečima, platforma je u najvećoj meri završena i