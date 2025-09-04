Pijani Turčin uleteo u lokal

Pijani Turčin uleteo u lokal

Prava drama odigrala se u sredu u jutarnjim časovima jednom ugostiteljskom objektu u Hercegovačkoj ulici, kada je turski državljanin K. S. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, vređao goste lokala, a potom izvršio napad policajca.

On je po dolasku u lokal vređao goste ugostiteljskog objekta i vređao i napadao osoblje, zbog čega je menadžer objekta pozvao policiju. Kada je policija došla, K. S. je iz sve snage nogom udario policijskog slušbenika, a prilikom dovođenja u policijsku stanicu rukom je razbio staklo policijske stanice. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a na teret su mu stavljena dva krivična dela – napad na službeno lice i uništenje i oštećenje tuđe stvari. Povređeni
