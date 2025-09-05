Međunarodna operacija protiv narkokartela: Srbina uhapsili u Ekvadoru

U velikoj međunarodnoj operaciji u Ekvadoru zaplenjeno je više od 9,3 tone kokaina, a uhapšeno je 12 osoba – 11 državljana Ekvadora i jedan državljanin Srbije, saopštio je danas Evropol.

U operaciji koja je sprovođena u više faza, a podržavao je Evropol, ukupno je uhapšeno 26 osoba u nekoliko zemalja. Kriminalna grupa koristila je privatne kompanije za obezbeđenje kao paravan za regrutovanje pojedinaca koji su već povezani sa njihovom kriminalnom strukturom, što im je omogućilo da postave pouzdano osoblje u ključnim lukama u Ekvadoru. Pored toga, grupa je koristila te kompanije za nabavku oklopnih vozila i vatrenog oružja, koje je potom