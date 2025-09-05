Uhapšen osumnjičeni za ubistvo nožem ispred kafića u Novom Sadu

U Novom Sadu je danas uhapšen G. V. (1989) iz tog grada, zbog sumnje da je 2. septembra, ispred ugostiteljskog objekta na Detelinari, nožem ubio tridesetsedmogodišnjeg Novosađanina. Kako je saopštio MUP, uhapšen je i S. M. (1979), koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Policija je operativnim radom pronašla nož kojim je učinjeno krivično delo. Nakon hapšenja, G. V. je sproveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu,