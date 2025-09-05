"Meni se zavrtelo, mislila sam nešto će me strefiti": Bolna iskustva ljudi koji su osetili zemljotres u Sjenici

Zemljotres od 4,4 stepeni Rihtera, koji je lociran u regionu Sjenice, toliko je bio jak da su ga osetili građani čak do Beograda.

Na društvenim mrežama poruke se nižu jedna za drugom. Ljudi koji žive najbliže epicentru potresa prilično su uznemireni. "Osetili ste zemljotres u Pazar? Ja sam u Belim vodama, crepovi padaju sa kuće", napisao je jedan meštanin. Građani Novog Pazara i okoline kažu da se čulo kako nešto tutnji, a onda im se sve zatreslo. Mnogi su u strahu istrčali napolje. Beograđani kažu da se ljuljalo i njima, a nešto jači potres osetili su Užičani i Čačani. "Meni se sve zavrtelo.