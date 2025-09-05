Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Naslovi.ai pre 11 minuta
Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Koalicija voljnih obećava podršku Ukrajini, Rusija odbacuje strane trupe; uhapšen ruski agent u Zaporožju, Kremlj odbacuje bezbednosne garancije stranih kontingenata.

Na sastanku u Parizu 26 zemalja saveznika Ukrajine obećalo je vojne i finansijske doprinose za bezbednosne garancije Ukrajini po postizanju mirovnog sporazuma, uz očekivanje odluke SAD. Francuski predsednik Emanuel Makron najavio je raspoređivanje međunarodnih snaga kao deo garancija, dok Rusija odbacuje prisustvo stranih trupa. Makron je rekao da će podrška SAD biti finalizovana u narednim danima, a Dmitrij Medvedev upozorava na moguće zaplene imovine Velike Britanije. Poljski premijer Donald Tusk istakao je da Poljska podržava bezbedno nebo iznad Ukrajine, ali uz uslov da to ne ugrozi njenu nacionalnu bezbednost. Nemačka je spremna da pojača finansiranje i obuku ukrajinskih snaga, ali odluku o daljem vojnom angažmanu donosi kada uslovi budu jasni. Danas Alo Euronews NIN RTS Blic Kurir

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Putin pozvao Zelenskog na razgovore u Moskvu, a ne na kapitulaciju, što je ukrajinski predsednik odbio. Zelenski je odbio poziv da putuje u Moskvu, dok Rusija smatra prisustvo stranih trupa u Ukrajini pretnjom. Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio je da Moskva nema pravo da odlučuje o prisustvu stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji. Kremlj je odbacio mogućnost da strani vojni kontingenti pruže sigurnosna jamstva Ukrajini, što smatra neprihvatljivim. RTV B92 Politika Sputnik B92 N1 Info Politika Vesti online Alo Danas Kurir SEEbiz

Ukrajinska kontraobaveštajna služba SBU privela je u Zaporožju ruskog agenta koji je navodno pripremao nove vazdušne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine, sa zadatkom da prenese koordinate trafostanica Rusiji. Politika RTS

Predsednik Rusije Vladimir Putin naglasio je na Istočnom ekonomskom forumu značaj Dalekog istoka kao nacionalnog prioriteta i ključnog faktora jačanja pozicija Rusije u svetu. Putin je duhovito komentarisao simboliku svoje fotografije sa liderima Kine i Indije, ističući medveda kao simbol Rusije. Planira otvaranje novih mostova ka Severnoj Koreji i unapređenje transportnih koridora kroz Transarktički transportni koridor koji integriše morski, železnički i drumski saobraćaj. Vesti online Stabilna makroekonomska politika je ključ za razvoj ruske ekonomije, a Putin je odbacio tvrdnje o stagnaciji, ističući kontrolisano usporavanje rasta. Telegraf Sputnik RTV Večernje novosti Sputnik Kurir

Američki predsednik Donald Tramp najavio je razgovore sa Vladimirom Putinom, a portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio da bi razgovor mogao brzo biti organizovan ako bude potrebe. Tramp je prethodno razgovarao sa ukrajinskim predsednikom i evropskim liderima. N1 Info Danas Novi magazin

Povezane vesti »

Sastanak Koalicije voljnih: Nemačka odlaže odluku o vojnom angažmanu u vezi sa Ukrajinom

Sastanak Koalicije voljnih: Nemačka odlaže odluku o vojnom angažmanu u vezi sa Ukrajinom

Blic pre 21 minuta
Zapadni mediji: Američki generali učestvovali u pripremi plana EU za slanje vojske u Ukrajini

Zapadni mediji: Američki generali učestvovali u pripremi plana EU za slanje vojske u Ukrajini

Sputnik pre 21 minuta
Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir u Ukrajini

Kremlj odbacio ključnu točku na kojoj se temeljio plan za mir u Ukrajini

SEEbiz pre 15 minuta
Ukrajinska vojska: Gađali smo rusku rafineriju u Rjazanju; Kremlj: Strane vojske ne mogu dati bezbednosne garancije

Ukrajinska vojska: Gađali smo rusku rafineriju u Rjazanju; Kremlj: Strane vojske ne mogu dati bezbednosne garancije

RTS pre 21 minuta
Putinov ultimatum

Putinov ultimatum

Vesti online pre 1 sat
Zelenski: Raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini u okviru bezbedonosnih garancija

Zelenski: Raspoređivanje stranih trupa u Ukrajini u okviru bezbedonosnih garancija

NIN pre 1 sat
Svetu preti početak šireg rata? Gosti Kurir televizije o stranim trupama u Ukrajini: Igraju se vatrom i pogrešnim procenama…

Svetu preti početak šireg rata? Gosti Kurir televizije o stranim trupama u Ukrajini: Igraju se vatrom i pogrešnim procenama, sledeća šansa za mir biće skuplja

Kurir pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dmitrij MedvedevMoskvaUkrajinaDimitrij MedvedevRusijaNemačkaPoljskaParizEmanuel Makron

Svet, najnovije vesti »

Srpski državljanin Alon Ohel na snimku koji je objavio Hamas

Srpski državljanin Alon Ohel na snimku koji je objavio Hamas

N1 Info pre 16 minuta
Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

Zemljotres na Goliji, u blizini Sjenice

N1 Info pre 6 minuta
Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Bezbednosne garancije za Ukrajinu, razvoj Dalekog istoka Rusije i aktivnosti kontraobaveštajnih službi

Naslovi.ai pre 11 minuta
Tramp: Izgubili smo Indiju i Rusiju zbog "najmračnije Kine"

Tramp: Izgubili smo Indiju i Rusiju zbog "najmračnije Kine"

RTV pre 6 minuta
Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Zemljotres u Sjenici osetio se i u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 6 minuta