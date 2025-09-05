Niš tone u vodi koju nema: Polovina pijaće vode curi, a sela ostaju žedna

Dok pojedina sela oko Niša nemaju ni kap vode za piće, u gradu preliva na sve strane, iz brojnih pukotina na cevima.

U vodovodu i ne kriju da su im kapaciteti nedovoljni. Uz to preduzeće, na godišnjem nivou izgubi oko polovine proizvedene vode za piće, ali redovno upozorava građane da je troše racionalno. „Ekstremno visoke temperature vazduha, odrazile su se na potrošnju pijaće vode iz sistema vodosnabdevanja Grada Niša“, saopštilo je JKP „Naisus“, u Nišu. Ako tim temperaturama dodate činjenicu da voda iz tog sistema negde curi, a negde šiklja godinama, onda je jasno: „Kad bi svi
