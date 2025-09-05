Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost VIDEO

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, kao i dekani Fakulteta političkih nauka i Fizičkog fakulteta Maja Kovačević i Voja Radovanović zatražili su da prestane medijski linč univerzitetske zajednice i da se mir, tolerancija i dostojanstvo vrate u amfiteatre i živote.

U poruci objavljenoj na Instagram nalogu studenata Elektrotehničkog fakulteta u blokadi, Đokić, Kovačević i Radovanović podsetili su da se mesecima vodi nezapamćena hajka na studente i profesore. Studenti su izloženi maltretiranju, napadima, hapšenjima bez razloga, dodaju profesori i konstatuju da je brutalno narušena autonomija univerziteta upadom žandarmerije i bacanjem suzavca unutar fakulteta.