Rektor Đokić i dekani traže da prestane medijski linč Univerziteta i da se istraži policijska brutalnost VIDEO

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, kao i dekani Fakulteta političkih nauka i Fizičkog fakulteta Maja Kovačević i Voja Radovanović zatražili su da prestane medijski linč univerzitetske zajednice i da se mir, tolerancija i dostojanstvo vrate u amfiteatre i živote.

U poruci objavljenoj na Instagram nalogu studenata Elektrotehničkog fakulteta u blokadi, Đokić, Kovačević i Radovanović podsetili su da se mesecima vodi nezapamćena hajka na studente i profesore. Studenti su izloženi maltretiranju, napadima, hapšenjima bez razloga, dodaju profesori i konstatuju da je brutalno narušena autonomija univerziteta upadom žandarmerije i bacanjem suzavca unutar fakulteta. A post shared by Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u
