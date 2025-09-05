Rektor i dekani Beogradskog univerziteta pozvali da se prekine sa nasiljem nad akademskom zajednicom (VIDEO)

Univerzitet u Beogradu zatražio je da se zaustave napadi na akademsku zajednicu i da svi slučajevi policijske brutalnosti budu temeljno istraženi, a počinici kažnjeni.

U kratkom videu kojim se obraćaju javnosti, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić i dekani Fizičkog i Fakulteta političkih nauka Voja Radovanović i Maja Kovačević, ukazali su da se protiv studenata, profesora i uprava fakulteta mesecima vodi nezapamćena medijska hajka. Univerzitet u Beogradu poziva na odgovornost. Zajedno čuvamo akademsku zajednicu. pic.twitter.com/lR3P4ciCS1 — ETF Blokada (@etfblokada) September 4, 2025 „Akademska zajednica je žrtva i